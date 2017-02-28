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28.02.2017 10:22:03
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: 'Vatandaş tercihini istikrar ve daha etkin bir yönetimden mi yoksa belirsizlikten mi yana olduğunu, kullanacağı oyun bunlardan birine kapı açacağını bilerek oy kullanmalıdır.'
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