04.02.2017 12:55:42

Kültür ve Turiim Bakanlığı yeni uygulama başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanat alanında güvenilir nitelikteki bilgiyi, toplumun ilgili tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla yeni çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda bandrol alınan süreli olmayan yayınlar (kitaplar) ile kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema ve müzik eserleri ve bilgisayar oyunlarına ait künye bilgileri bugün internet üzerinden kullanıma açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanat alanında güvenilir nitelikteki bilgiyi, toplumun ilgili tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla yeni çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda bandrol alınan süreli olmayan yayınlar (kitaplar) ile kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema ve müzik eserleri ve bilgisayar oyunlarına ait künye bilgileri bugün internet üzerinden kullanıma açıldı.Yeni uygulamayla, küreselleşmenin hızla ilerlediği ve pek çok alanda sınırların ortadan kalktığı günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden faydalanarak, vatandaşa her alanda verimli ve etkili bilgi sunulması, bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve vatandaş için karar alma sürecinde kolaylık ve hız sağlanması amaçlanıyor. Uygulama sayesinde bandrol alınan kitaplar ile kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema eserleri, müzik eserleri ve bilgisayar oyunlarının künyelerinin görüntülenebilmesi mümkün hale getirildi.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın talimatları doğrultusunda kurumsal hizmete yönelik bilgi ve istatistiklerin halkla paylaşımı konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Telif Hakları Genel Müdürlüğü, geliştirdiği uygulamayla internet erişimi olan herkesin eser bilgilerine ulaşımını sağlayarak şeffaf devlet yapılanmasının da bir örneğini gerçekleştirdi.Güncel verileri bandrol satış sisteminden otomatik olarak alıp derleyen uygulama sayesinde; vatandaşlar, kitaplara ilişkin eserin adı, türü, yazarı, baskı sayısı, yayın evi, satış tarihi gibi bilgileri seçili tarihten itibaren yedi günlük gösterimle görüntüleyebilecek. Ayrıca, kayıt-tescili gerçekleştirilen sinema eserleri, müzik eserleri ve bilgisayar oyunlarına ilişkin tescil adı, yapım yılı, eser dili, sanatçı bilgileri, yapımcı ve eser adı da seçili tarihten itibaren bir aylık gösterimle görüntülenebilecek.