11.05.2017 08:31:01

Kulp'ta 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amcıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kulp ilçesine bağlı Yaylak, Alaca ve Ağaçkorur mahallelerinde bugün saat 07.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.



