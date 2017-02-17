17.02.2017 11:43:24

Kulp Belediyesinde hastaneye ücretsiz ulaşım hizmeti

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu'nun talimatıyla, hastaneye ücretsiz ulaşım servis aracı hizmet vermeye başladı.

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Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu'nun talimatıyla, hastaneye ücretsiz ulaşım servis aracı hizmet vermeye başladı.İçişleri Bakanlığınca, 23 Ocak'ta Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kulp İlçe Belediyesine başkanvekili olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilk icraatını da hastaneye ulaşımı ücretsiz hale getirerek yaptı. İlçede, hastaneye gidenlerin 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz taşınacağı belirtildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu, ücretsiz hastane servis aracı ile ilgili yaptığı açılmasında, "Hastanemiz ilçe dışında olduğu için halkımızın gidip gelmekte zorluk çektiğini fark ettik, biz de halkımızın rahatı ve huzuru için böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Özelikle yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hastaneye gidip gelme imkanını sunmaya çalıştık, Halkımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.Ücretsiz ulaşım hizmetine yoğun ilgi gösterildi, projenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan vatandaşlar, "Bu proje bizim için çok iyi oldu. Bazen hastaneye gidecek paramız olmuyordu. Bu hizmeti hayata geçirenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.