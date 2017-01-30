30.01.2017 13:05:52

Kulmahmut Köyü'nde parke çalışması

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki parke çalışmalarına hız verdi.

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İzmit Belediyesi ilçe genelindeki parke çalışmalarına hız verdi.İzmit Belediyesi tarafından merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kulmahmut Köyü'nde parke çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 40 haneli köyde bir süre önce başlatılan çalışmada 2 bin metrekare parke ve 2 bin metre de bordür çalışması gerçekleştirildi. Kulmahmut'taki parke çalışmasının tamamlandığını söyleyen yetkililer, "Benzer çalışmayı diğer köylerde de yapıyoruz" dediler.Öte yandan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne arasöz alındı. Devlet Malzeme Ofisi'nden 158 bin liraya alınan 5 ton kapasiteli arasöz, parklar ve yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Arsözün DMO'den teslim alınarak kullanılmaya başlandığı bildirildi.