01.03.2017 10:23:52

Külleme hastalığına karşı fındık bahçesinde uygulamalı eğitim

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde son yıllarda görülen fındıkta külleme hastalığıyla mücadele ile ilgili fındık bahçesinde uygulamalı anlatıldı.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde son yıllarda görülen fındıkta külleme hastalığıyla mücadele ile ilgili fındık bahçesinde uygulamalı anlatıldı.Akçakoca Ziraat Odası binasında fındık ile ilgili bir seminer düzenlendi. Toplantıya 50 civarında fındık üretici katılırken, Ziraat Mühendisi Murat Bakan tarafından hastalıkla mücadele ile ilgili bilgiler aktarıldı. Seminer sonrasında Akçakoca Tahirli köyünde Mithat Özcan'a ait bir fındık bahçesinde külleme hastalığına karşı zirai ilaçlama yapıldı. Burada bir açıklama yapan Ziraat Mühendisi Murat Bakan, yapılan bu ilaçlama ile hem külleme hastalığına karşı hem de kozalak akarına karşı kireç sülfür ilaçlaması yapıldığını söyledi. Uygulama bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran ise, külleme hastalığının bölgemizde son 2-3 yıl içinde ürünlere tamamıyla zarar verdiğini söyledi. Uygulama bahçesinin sahibi olan Mithat Özcan ise, fındık hasat döneminde bu hastalığı fark ettiklerini ve derhal ziraat mühendislerine haber verdiklerini söyleyerek, hastalığa karşı model uygulamadan umutlu olduklarını sözlerine ekledi.