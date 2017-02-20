20.02.2017 11:19:14

Kullanılmış giysi ve ayakkabılar kumbaraya

Kütahya Belediyesi, şehrin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

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Kütahya Belediyesi, şehrin farklı noktalarına yerleştirdiği kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor.Kütahya'da ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile şehrin farklı noktalarına yerleştirilen konteynırlarla toplanıp bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakiler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediyemiz ile Teamtex Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasındaki protokolle, kullanmadığımız giysi ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz. Bunu da ilimizin belirli mahallelerine 22 adet kumbara bırakarak yapıyoruz. İleri ki günlerde sayıları arttırılacak olan kumbaralar sayesinde, kullanmadığımız giysi ve ayakkabıların toplanıp cinslerine ve kalitelerine göre ayrıldıktan sonra kullanıma elverişli olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, kullanıma elverişli olmayan giysi ve ayakkabılar ise geri dönüşüme kazandırılacaktır. Bu sayede hem ihtiyaç sahipleri için güzel bir proje olacak hem de çöpe giden her 1 kilo geri kazanıldığında yaklaşık 3-4 kilo zehirli karbondioksit gazının soluduğumuz havaya karışması engellenmiş olacaktır. Alımını yaptığımız araçlarımızın vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. (EFE)