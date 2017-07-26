26.07.2017 17:16:40

Kullandığı kepçenin altında can verdi

Kahramanmaraş'ta kullandığı iş makinesinin şarampole kaymasıyla üzerinden atlamak isteyen operatör, ezilerek hayatını kaybetti.



Dulkadiroğlu ilçesi Dadağlı kırsalında özel bir inşaat firmasına ait paletli kepçe arazide çalışma esnasında şarampole kaymaya başladı. Operatör Hasan Korkmaz (27) iş makinesinin üzerinde atlamak isteği esnada kepçenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından operatör Hasan Korkmaz'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



