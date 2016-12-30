30.12.2016 11:05:06

'Külçe alçı' soruşturması: 3 şüpheli serbest

Antalya'nın Kemer ilçesi dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü

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Antalya'nın Kemer ilçesi dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü serbest kaldı. Şüphelilerden, Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen M.K., yeniden gözaltına alındı.Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, dolandırıcılık amacıyla külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K., B.H.Ş., S.Ç. ve A.B.'nin, sahte altın külçelerini yerleştirdikleri mağaranın girişini duvar örerek kapattıkları ve üzerini 3 metre toprakla doldurdukları iddia edildi.DEFİNECİLER SERBEST BIRAKILDIKemer Adliyesine "İzinsiz define arama ve tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla çıkartılan 4 kişiden S.Ç., B.H.Ş., A.B. ve M.K. nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Şüphelilerden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen M.K. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Antalya'ya götürülen M.K.'nın hakkındaki iddiaların araştırılmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.