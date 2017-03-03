Kulağı tel örgüye takılan öğrenciyi itfaiye kurtardı

03.03.2017 19:24:49
Kulağı tel örgüye takılan öğrenciyi itfaiye kurtardıÇanakkale'de kulağı tel örgüye takılan ilkokul öğrencisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazi İlkokulu Okulu öğrencisi B.T'nin sağ kulağı, Cumhuriyet Ortaokulu önündeki tel örgüye takıldı.
Öğrencinin yardım çağrısı üzerine okul yöneticileri, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sakinleştirdikleri öğrenciyi kulağının takıldığı tel örgüyü keserek kurtardı.
B.T, Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.