08.05.2017 17:19:22

Kula'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan 34 TJ 2977 plakalı aracın sürücüsü Ali Ö. (59) direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan taklalar atarak yaklaşık 15 metre aşağıda durabilen araçta bulunan sürücüsü Ali Ö. ve araçta bulunan Mecdel E. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Güçlükle aracın yanına kadar inen sağlık ekipleri yaralıları burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.