03.03.2017 14:10:09
Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kula Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Kula Adliyesinde görevli S.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrollerine çıkarılan S.K. daha sonra sorgusu yapılmak üzere Kula Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kula'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Manisa'nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 adliye personeli gözaltına alındı.Manisa'nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 adliye personeli gözaltına alındı.
Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kula Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Kula Adliyesinde görevli S.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrollerine çıkarılan S.K. daha sonra sorgusu yapılmak üzere Kula Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.