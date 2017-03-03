03.03.2017 14:10:09

Kula'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 adliye personeli gözaltına alındı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 adliye personeli gözaltına alındı.Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kula Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Kula Adliyesinde görevli S.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrollerine çıkarılan S.K. daha sonra sorgusu yapılmak üzere Kula Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.