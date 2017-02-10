10.02.2017 13:16:29

Kula'da AK Parti'li kadınlar kapı kapı dolaşıyor

AK Parti Kula Kadın Kolları üyeleri, ilçe genelinde kapı kapı dolaşarak yeni Anayasa ve başkanlık sistemini vatandaşlara anlatıyor.

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AK Parti Kula Kadın Kolları üyeleri, ilçe genelinde kapı kapı dolaşarak yeni Anayasa ve başkanlık sistemini vatandaşlara anlatıyor.Kula'da evlerde ziyaret ettikleri ailelere yeni Anayasayı ve başkanlık sistemini anlatan AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, ülkenin menfaati için yeni anayasa ve başkanlık sistemi hakkında vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Deveci, "Ülkemizin geleceği için hepimizin bir söylem birliği yapmamız gerekiyor. Tabii ki ben, sen, o parti, bu parti demeden Türkiye'nin daha huzurlu daha rahat diğer batı ülkelerinin üzerimize göz dikmeden daha iyi yaşayabilmesi ve gelişebilmesi için bu sistemin kabul edilmesi ve bunu anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hem halkımızın hem ülkemizin çok daha refah içinde yaşayacağını ve kesinlikle hiçbir eksiğinin olmayacağını mümkün oldukça daha ileriye daha iyiye koşarak adımlarla ilerleyeceğimizi anlatmamız gerekiyor." dedi.