05.02.2017 15:34:37

Küfür eden arkadaşını bıçakladı

Eskişehir'de küfür eden arkadaşını bıçakladığı iddia edilen genç adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de küfür eden arkadaşını bıçakladığı iddia edilen genç adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak Beldeevi önünde A.Ç. (23), muhabbet ettikleri sırada kendisine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.A.'yı (27) iki farklı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılıp ameliyata alındı. Olayın şüphelisi A.Ç., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalandı. İkametinde suçu işlediği bıçakla birlikte yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.