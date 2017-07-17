17.07.2017 15:45:17

Kudüslüler sokağa döküldü

Mescid’i Aksa’nın kapatılmasını protesto eden Kudüslüler geceyi sokaklarda geçirdi. Protestocu Kudüslü Müslümanlar akşam, yatsı ve sabah namazını da Mescid-i Aksa'nın kapılarının önünde ve sokaklarda kıldı.

Yüzlerce Kudüslü, İslami Vakıf çalışanları ile Mesid-i Aksa görevlileri ve Şer-i Kadılar, İsrail güçlerinin tahsis ettiği elektronik kontrol sistemli kapılardan aranarak Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddederek geceyi sokaklarda geçirdi.

Protestocu Kudüslü Müslümanlar akşam, yatsı ve sabah namazını da Mescid-i Aksa'nın kapılarının önünde ve sokaklarda kıldı.

İsrail polisi dün işgal yönetimine karşı slogan atan Filistinli gençlere saldırarak darp etti ve bazılarını gözaltına alarak soruşturma merkezine götürdü.

İsrail polisi Filistinli gençleri darp etti

Filistin Kızılay Teşkilatı Bab el Esbat'ta polisin darp ettiği dört Filistinli gencin yaralandığını açıkladı. Pazartesi sabahı 20 Yahudi yerleşimcinin İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdiği ve bahçesinde dolaştığı kaydedildi.