25.01.2017 22:46:14

Kudüs'te otomobilli eylem

Kentin kuzeydoğusunda işgal ordusuna ait bir askeri kontrol noktasına otomobille çarpma eylemi girişiminde bulundu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin İsrail yanlısı yayın yapan 0404 isimli internet sitesinden aktardığı habere göre askerler, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hızma askeri kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir araca ateş açtı.



Haberde, aracı kullanan Filistinli sürücünün kontrol noktasındaki işgal askerlerine çarpmak istediği iddia edildi.



Haberde ayrıca, işgal askerleri tarafından aracına ateş açılan Filistinli gencin olay yerinden kaçmayı başardığı, işgal güçlerinin Hızma beldesi yönüne giden genci yakalayamadığı ve askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtildi.

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