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Kudüs'te direnişe Gazze'den destek
Gazze kentinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti. İslami Direniş Hareketi'nin düzenlediği gösteriye katılanlar, Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar attı.
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Kudüs'te direnişe Gazze'den destek
Gazze kentinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti. İslami Direniş Hareketi'nin düzenlediği gösteriye katılanlar, Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar attı.
Mescid-i Aksa'da cuma!
İsra polisi, 50 yaş altı erkeklerin Mescid-i Aksa’ya girişini yasakladı. Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi konuşlandırıldı. İsrail polisi, ''Nablus Yolu'' üzerinde güvenlik noktası oluşturdu.
28 Temmuz 2017 gazete manşetleri
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya böyle girdi
Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e işte böyle girmeye başladı.
Mescid-i Aksa'da dün gece!
İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kaldırılmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısı önünde toplanan Kudüslüler, kutlama yaptı. Bariyerlerin yüklendiği kamyonet bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar kutlama yaptı.
Lübnan'da çöp krizinde sona gelindi!
Lübnan'da aylar süren ve hükümeti zor durumda bırakan çöp krizi yapılan çalışmaların ardından tarihe karıştı. 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla sokaklara kadar taşan çöpler, ülkede geniş çaplı protestolara ve toplumsal gerginliğe sebep olmuştu. Fotoğraflarda, çöp krizi ülkedeki durumun öncesi ve sonrası görülüyor.
27 Temmuz 2017 gazete manşetleri
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir binaya el koydu
Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde, Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koyduğu bildirildi. İsrail askerleri eşliğinde kentin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Ebu Receb ailesine ait eve gelen Yahudi yerleşimciler, ellerindeki 'belgeleri' göstererek, binanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Binaya el koyan Yahudi yerleşimciler, İsrail bayrağı astı.
'Trump' maskesi ile soygun yaptılar
İtalya'nın Torino şehrinde ABD başkanı Donald Trump'ın maskesiyle çok sayıda ATM'nin içindeki paraları alıp kaçtı. 26 ve 30 yaşlarındaki iki erkek kardeş, soygunda kullandıkları beyaz Mercedes marka arabalarını, tanınmamak için siyaha boyadı. İtalyan polisi Trump maskeli soyguncuları yakaladığını açıkladı.
26 Temmuz 2017 gazete manşetleri
25 Temmuz 2017 gazete manşetleri
Erdoğan Katar'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile Türkiye saati ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
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