21.07.2017 16:17:34

Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!

İsrail asker ve polisleri Filistinlilere müdahale etti! Sert müdahale sonrası 3 Filistinli şehit olurken 193 kişi ise yaralandı!

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Cuma Namazı sonrası Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinli Müslümanların gösterileri sürerken şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. İsrail asker ve polisleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla karşılık verirken, Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Cuma namazından saat 17.30'a kadar geçn 5 buçuk saatlik zaman diliminde 3 Filistinli şehit oldu, 193 Filistinli de yaralandı.



ÜÇ ŞEHİT!



Filistin Sağlık Bakanlığı, şehidin 17 yaşındaki Muhammed Mahmud Şeref olduğunu açıkladı. Filistinliler, Şeref'in naşını birlikte omuzladılar.

Kudüs'ün doğusundaki Tur Beldesi'nde de Muhammed Hassan Ebu Gannâm isimli genç önce yaralandı, ardından tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralılardan Muhammed el-Lafi isimli genç de yine kurtarılamayarak şehit oldu.



KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI



Öte yandan Mekasıd Hastanesi bölgedeki Filistinli halkı kan bağışı yapmaya çağırdı.