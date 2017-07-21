21.07.2017 16:17:34

Kudüs'te 1 şehit, 193 yaralı!

İsrail asker ve polisleri Filistinlilere müdahale etti! Sert müdahale sonrası 1 Filistinli şehit olurken 193 kişi ise yaralandı!

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Cuma Namazı sonrası Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinli Müslümanların gösterileri sürerken şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. İsrail asker ve polisleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla karşılık verirken, Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Cuma namazından saat 16.00'a kadar olan 4 saatlik dilimde 1 Filistinli şehit oldu, 193 Filistinli de yaralandı.



BİR ŞEHİT!



Filistin Sağlık Bakanlığı, şehidin 17 yaşındaki Muhammed Mahmud Şeref olduğunu açıkladı. Filistinliler, Şeref'in naşını birlikte omuzladılar.