30.01.2017 22:43:27

Kudüs Müftüsü'nden 'Yahudi' tepkisi

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yahudilerin Mescid-i Aksa'da hakları olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.

Şeyh Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, “Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara has bir mescittir. Müslümanlar dışında kimsenin Mescid-i Aksa'ya müdahale etme hakkı yoktur. Dünya Müslümanları nezdinde özel bir öneme sahiptir. Hürmetine yapılacak herhangi bir dokunma kararı tehlike arz eder ve tarafımızdan her haliyle kınanmaktadır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğuna ilişkin kararı hatırlatır, işgal gücü İsrail'in ne avlusuyla ne surlarıyla ne de altıyla herhangi bir alakası olmadığını belirtiriz." ifadesine yer verildi.



BM Genel Sekreteri Gutteres'in Aksa'ya ilişkin yaptığı konuşmanın tehlikeli olduğu ve dünya devletleri tarafından verilen kararlara saygısızlık olarak değerlendirildiği açıklamada, UNESCO, BMGK ve uluslararası örgütlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili verdiği kararların uygulanması çağrısında bulunuldu.



BM Genel Sekreteri tepki çekmişti



Gutteres, geçen cuma günü İsrail Devlet Radyosuna yaptığı açıklamada, “Romalılar tarafından Kudüs'te yıkılan mabet, Yahudi mabediydi” cümleleriyle İsrail'in yıkılan mabedin Mescid-i Aksa'da olduğuna dair iddialarını desteklemişti.



UNESCO Yürütme Kurulu, Dışişleri Komisyonunun Mescid-i Aksa ile ilgili aldığı ve bu kutsal yerin Musevilikle bağına ilişkin herhangi bir ibarenin bulunmadığı kararını onaylamıştı.



"Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi"



Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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