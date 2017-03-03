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03.03.2017 15:37:24
Kudret Göz'den göz sağlığı için öneriler
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MİTİNG KRİZİNE MERKEL'DEN İLK AÇIKLAMA!
RUSYA: MENBİÇ, ESED REJİMİNE DEVREDİLİYOR
Başbakan Bartın mitingine telekonferansla bağlanacak
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım'ı, partisinin Bartın'daki mitingine götüren uçak, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamadı.
03.03.2017 15:29:11
Emekli albayın evinden mühimmat çıktı
Ankara’da ihbar üzerine T.A.E. isimli kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, tabanca, el bombası ve mühimmat bulundu.
03.03.2017 15:21:00
İstanbul'da 'Akıllı Otopark Tabelaları' yaygınlaşıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve İstanbul’un 15 noktasında hizmet veren “Akıllı Otopark Tabelaları” yaygınlaşıyor.
03.03.2017 15:16:33
YGS günü müdürlükleri çalışacak
Ankara Valiliğince Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın yapılacağı 12 Mart Pazar günü, ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.
03.03.2017 14:55:55
Parkta hamile kadına tekme atan saldırgan serbest bırakıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'yi parkta darp eden tutuklu sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
03.03.2017 14:44:19
Kaynak Holding'de Bylock operasyonu
FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yürütülen Kaynak Holding soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 14:07:26
Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filmi bugün vizyona giriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Reis filmi, bugün vizyona giriyor.
03.03.2017 13:43:22
TİMETÜRK
SON
HABERLER
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Bu aracı görenler sürücünün yaşadığını öğrenince sevi
Başkan Özaltun, KOMEK kursiyerleriyle buluştu
Başkan Dinçer, Tarsus'ta oda başkanlarıyla buluştu
Müdür Yılmaz'dan 'av sezonu' uyarısı
İzmit Belediyesinden ihale duyurusu
Düzce'de kısa dönem erler yemin etti
Çocuklara renkli dünyanın kapıları Yıldırım'da açılıy
Fernando Torres taburcu oldu
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