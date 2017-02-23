23.02.2017 13:17:47

Küçükler satranç takım turnuvası sona erdi

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen küçükler satranç turnuvası tamamlandı.

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Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen küçükler satranç turnuvası tamamlandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları kapsamında düzenlediği küçükler satranç takım turnuvası Gençlik Merkezinde bugün oynanan müsabakalar sonrasında tamamlandı. Düzenlenen turnuva sonrasında birinciliği Kardelen Koleji, ikinciliği Özyayla Ortaokulu, üçüncülüğü Altınyıldız Koleji ve dördüncülüğü ise Ortahisar Ortaokulu elde etti.Turnuvada birinci olan takım Nevşehir'i Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında temsil edecek.