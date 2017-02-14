14.02.2017 14:11:37

Küçükkuyu'da trafik kazası: 5 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde iki özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde iki özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Çanakkale istikametinden gelen Murat Tezgan idaresindeki 10 E 0224 plakalı özel otomobil Küçükkuyu Yeşilyurt Köprüsü civarında, Şehmuz Tanrıverdi yönetimindeki 17 PE 354 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali Eren Ulut, Ahmet Özkaya, sürücü Murat Tezgan, diğer sürücü Şehmuz Tanrıverdi ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.