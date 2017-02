14.02.2017 12:39:20

Küçükçekmeceliler musikiye doydu

Tambur sanatçısı Celaleddin Çelik ve Siyaset Bilimcisi (Müzisyen) Savaş Barkçin, Küçükçekmece'de düzenlenen Ehl-i Makam 'Mevlevi Müzik Yolu' programına konuk oldu.

Küçükçekmece Belediyesinin her ay düzenlediği Ehl-i Makam 'Mevlevi Müzik Yolu' programının bu ayki konukları Tambur sanatçısı Celaleddin Çelik ve Siyaset Bilimcisi (Müzisyen) Savaş Barkçin oldu. Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleşen programa, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu ile birlikte çok sayıda müziksever katıldı."Musiki müzikte bir şifa kaynağıdır"Musikinin hayatımızdaki öneminden bahseden Savaş Barkçin, "Musikinin temeli Allah aşkıdır. Musikimizdeki her şeyin tasavvuf yolu vardır. Musiki nefis terbiyesinin bir parçasıdır aslında. Türkülerimizde, şarkılarımızda bu her şeyde böyledir. Musikide kalbinden konuşanla ağzından konuşan arasında çok fark vardır ve müzikte bir şifa kaynağıdır. Musikide ölçü güzellik ve ahenk müziğidir. Osmanlı musikisi, her sanatın olduğu gibi Mevla'yı zikreden, O'na şükreden ve O'nu fikreden bir musikidir. Musiki de her hak yol gibi bir kemalat yoludur. Bu yüzden diğer sanatlarda olduğu gibi üstadın çırağına eser geçmesi anlamına gelen meşk kelimesiyle özdeştir musikimiz' dedi.Nikriz Makamı ve Gönül Makamı'ndan eserler seslendiren Çelik ise ud ile sanatçıya eşlik etti. Konser sonunda ise, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.