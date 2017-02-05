05.02.2017 15:32:38

Küçükçekmeceliler hamsiye doydu

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi ikram edildi. Yağmurlu havaya rağmen festivale binlerce insan katıldı.

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Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi ikram edildi. Yağmurlu havaya rağmen festivale binlerce insan katıldı.Küçükçekmece Belediyesi günler öncesinden duyurusunu yaptığı Hamsi Festivalini, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirdi. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce vatandaş yağmurlu havaya rağmen festival alanına akın etti. Hamsilerin ikram edildiği çadırın önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşlar çadıra X-ray cihazından geçerek girebildi."Balık değil hamsi festivali"Karadeniz'in sularından gelen tonlarca hamsinin ikram edildiği festivale Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Izgaranın başında bir süre hamsi pişiren Başkan Karadeniz daha sonra standın başına geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikramında bulundu.Festivalle ilgili soruları da yanıtlayan Temel Karadeniz festivalin balık değil hamsi festivali olduğunun altını çizdi. 15 bin vatandaşa hamsi ikramının olacağını ifade eden Karadeniz, "Havanın yağmurlu olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Biz Küçükçekmecelileri çeşitli etkinliklerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Altını özellikle çiziyorum bu bir balık festivali değil hamsi festivali. Çünkü hemşehrilerimiz hamsinin bir balık olmadığını söylüyorlar; 'hamsi hamsidir' diyorlar. Hamsiyi bugün hem kızartıyoruz hem de ızgarada yapıyoruz. Tabi ızgarayı daha sağlıklı bulanlar oluyor ama kızartmanın da ciddi taliplisi var. Yaklaşık 2 buçuk ton hamsi 15 bin vatandaşımıza ikram edilecek. Son zamanlarda Türkiye'yi karanlığa, göz yaşına mahkum etmek isteyenlere inat bu festivallerle, çeşitli bahanelerle bir araya gelerek ülkemizdeki birliği, beraberliği, coşkuyu, aşkı göstermeye çalışıyoruz. Bugünkü bahanemiz de hamsi. Güzel ve lezzetli bir bahane" dedi.Vatandaşlar geleneksel hale gelmesini istiyorFestivale katılan vatandaşlar, çeşitli organizasyonlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise festivalin geleneksel hale gelmesini istedi. Festival kapsamında, Karadeniz yöresine ait müzik ve dansların olduğu bir program da hazırlandı. Karadeniz ezgilerinin yankılandığı festivalde Grup İmera, tulum sanatçısı Nihat Akdemir, Cemil Kaya, Erkan Yeşilyurt ve Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.