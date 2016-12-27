Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi
Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi
IHAAW130827-ASA/27-12-2016
- Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi
27.12.2016 13:08:27 TSI
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