05.02.2017 09:10:16

Küçükçekmece'de metrobüs kazası

Küçükçekmece'de özel bir firmaya ait servis aracı, metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, trafik çift şeritli kapatıldı.

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Küçükçekmece'de özel bir firmaya ait servis aracı, metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, trafik çift şeritli kapatıldı.Topkapı istikametinde seyir alan özel bir firmaya ait servis aracı, Küçükçekmece metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, trafik çift yönlü kapatıldı.