16.07.2017 14:24:03

'Küçükbaşta destekler artırılmalı'

'Küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin artırılması gerektiğini ifade eden TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, dağlık kesimlerde yaşayanların ekonomik durumlarını iyileştirmek için izlenebilecek en kolay stratejinin keçi yetiştiriciliği olacağını söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kırsal kesimde 260 bin ailenin geçimini koyun ve keçi yetiştiriciliğinden sağladığını belirterek, "Küçükbaş hayvancılığa verilen önem arttıkça hem yetiştiricilik yapan aileler için faydalı olacak hem de ülkemizin hayvansal ürünlerinin artmasına katkı sağlanacaktır. Bu yüzden küçükbaş hayvancılık daha çok desteklenmeli" dedi.

Çelik, özellikle dağlık kesimlerde başka geçim kaynağı olmayanların gelir düzeyini artırmak için en kolay stratejinin modern keçi yetiştiriciliği olacağına dikkati çekerek, modern süt kesiciliğinin geliştirmesinde öncelikle çevre koşullarının iyileştirilmesi, ürünlerin pazarlama imkanlarının artırılması, kredi ve teşvik imkanlarının artırılması ve genetik ıslah stratejisinin belirlenmesi gibi başlıkların üzerinde durulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de keçi sayısı, geçen yıl 10 milyon 137 bin 534'ü kıl keçisi, 207 bin 765'i tiftik keçisi olmak üzere toplam 10 milyon 345 bin 299 olarak hesaplanırken; koyun sayısı da 28 milyon 832 bin 669'u yerli, 2 milyon 151 bin 264 merinos cinsi olmak üzere 30 milyon 983 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

En çok keçi Mersin'de, koyun ise Van'da

Türkiye'de en çok keçi 754 bin 361 ile Mersin'de bulunurken, bu ili 701 bin 578 ile Antalya ve 465 bin 479 ile Siirt izledi. Koyun sayısında ise 2 milyon 417 bin 627 ile Van ilk sırada, 1 milyon 826 bin 773'le Konya ikinci ve 1 milyon 562 bin 820 ile Şanlıurfa üçüncü sırada yer aldı.