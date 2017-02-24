25.02.2017 09:14:38

Küçük şefler Geleneksel Tatlar Atölyesi'nde doyasıya eğlendi

Beyoğlu'nda 'Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller' Projesi kapsamında düzenlenen 'Baba Olmak' programı Küçük Şefler Geleneksel Tatlar Atölyesi ile başladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen atölye çalışmasında, çocuklar babalarıyla birlikte birbirinden güzel pizzalar hazırlayarak doyasıya eğlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Beyoğlu'nda 'Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller' Projesi kapsamında düzenlenen 'Baba Olmak' programı Küçük Şefler Geleneksel Tatlar Atölyesi ile başladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen atölye çalışmasında, çocuklar babalarıyla birlikte birbirinden güzel pizzalar hazırlayarak doyasıya eğlendi.Beyoğlu Belediyesi ile Kültür Kenti Vakfı ortaklığında, Bernard Van Leer Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller' projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Beyoğlu'nda 0-8 yaş grubu çocukları ve ebeveynleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen projenin yeni eğitim dönemi 'Baba Olmak' programı ile başladı. İki ay sürecek olan Baba Olmak programının tanıtımı için Aynalıkavak Semt Konağı'nda 'Küçük Şefler Geleneksel Tatlar Atölyesi' etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 50 babanın çocuklarıyla birlikte birbirinden güzel pizzalar hazırladığı atölyede, renkli görüntüler ortaya çıktı.Anneler de unutulmadıKüçük Şefler Geleneksel Tatlar Atölyesine katılan babalar çocuklarıyla birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Babalarıyla birlikte birbirinden güzel pizzalar hazırlayan çocuklar, pizzaların pişmesini beklerken anneler için de sürpriz bir hediye hazırladı. Babalar ve çocukları kendi elleriyle annelere götürmek üzere turşu kurdu. Günün sonunda çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları pizzaların tadını babalarıyla paylaşarak çıkardı.Program 8 hafta sürecekBaba olmak programı; Beyoğlu'nda yaşayan 0-8 yaş grubu çocuğa sahip olan babaların çocuğun gelişim sürecinde etkin olarak rol almalarını, yeni bilgi ve araçlar edinmelerini sağlamayı ve farklı etkinliklerle baba-çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. 19 Şubat'ta ilk eğitimleri başlayan program Beyoğlu Semt Konaklarında ücretsiz olarak 8 hafta boyunca devam edecek. Program hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilincliaile.com internet adresinden ulaşılabilecek.