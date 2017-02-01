01.02.2017 16:45:35

Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi tanıtıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 'Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi', Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı ile masaya yatırıldı.

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Odunpazarı Belediyesi tarafından uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan "Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi", Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısı ile masaya yatırıldı.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"ni tanıttı. Toplantıda Başkan Kurt ve BNR Kentsel Dönüşüm Planlama Proje Firması Yönetim Kurulu Başkanı Bener Karagedikli, "Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" hakkında merak edilenleri açıkladı. Toplantıda; Odunpazarı Belediyesi tarafından toplantı öncesinde hazırlatılan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin maketi de hazır bulundu. Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; proje maketinin dışında, hazırlanan iki faklı filmle de anlatıldı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İstanbul Eski Milletvekili Müslim Sarı, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürlerinin yanı sıra Küçük Sanayi Sitesi esnafı, muhtarlar, meslek odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin detayları anlatıldı."Bu projeyi helalleşerek gerçekleştireceğiz"Toplantıda konuşan Başkan Kurt, Sanayi Bölgesi'ndeki mülk sahiplerine haklarını uzlaşarak, anlaşarak ve helalleşerek vermek istediklerinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi olarak uzun süredir tartışılan kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Kurt, "2010 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu kentsel dönüşüm kararından sonra Odunpazarı Belediyesi'ne devredilen dönüşüm yapma yetkisini kullanmak istiyoruz. Bu bölgenin değişmesi ve dönüşmesi lazım. Yıllardır söylenen ama uygulama aşamasına henüz gelmeyen bir proje. Biz burada şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla mevcut imar planındaki haklara uygun bir geliştirmeye çalıştık. 5000'lik planı büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiğimiz zaman da aynı şeyleri söyledik. Şimdi mevcut 2002'deki imar haklarına göre o bölgede yaşaması gereken yoğunluğu dikkate alarak bir plan yaptık. Buna uygun 1000'lik projeyi gerçekleştirdik ve uygulama için bir öneri ile karşınıza geliyoruz. Bu aşamadan sonra kentsel dönüşümün uzlaşma süreci başlayacak. Biz sanayi bölgesindeki mülk sahiplerimizin bütün haklarını; uzlaşarak, anlaşarak ve helalleşerek vermek istiyoruz. Buradan belediyemizin herhangi bir rant elde etme hedefi yoktur. Bu tür kentsel dönüşüm projelerinde ortaya bir rant çıkmaktadır. Bu çıkan rant; o bölgede yaşayan insanlarımızın hakkıdır. Onların bu paydan daha fazla almasını hedefleyen bir çalışma içindeyiz" dedi."Uzlaşmadan, birbirimizin hakkına müdahale ederek yapılacak bir dönüşüm hayır getirmez"Katılan herkese teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şunları dile getirdi:"Bu aşamadan, bu tanıtımdan sonra yine bu mekanda hazırlamış olduğumuz bir ofiste; bütün mülk sahiplerini tek tek davet ederek uzlaşma sürecine başlayacağız. Sizin elinizdeki mülkün arsa değeri, bina değeri, inşaat değeri; bu inşaatın kalitesi, niteliği hepsi ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle size bir teklifle geleceğiz. Umuyorum büyük ölçüde uzlaşacağız. Uzlaşma gerçekleşmeden, birbirimizin hakkına müdahale ederek yapılacak bir dönüşüm hayır getirmez. Önemli olan uzlaşmadır, birlikte bu kararı verebilmektir. Biz bunu sağladıktan sonra planların uygulanabilmesi için belediye meclislerimize döneceğiz ve diyeceğiz ki; biz şu doğrultuda bir uzlaşma gerçekleştirdik, bu uzlaşmaya göre planlarımızı onaylayın. Özeti budur geldiğiniz için ben herkese teşekkür ediyorum. Umarım hepimizi memnun edecek bir çalışma içerisinde oluruz. Bu uzlaşma sürecinin kısa sürede sona ermesini diliyorum, ama bu sürecin ne kadar olacağı karşılıklı anlayışa bağlı. O süre içinde arkadaşlarımız sizin gayrimenkulleriniz ile ilgili çok özel bilgileri, değerleri, tespitleri paylaşacak. Umarım ve dilerim bu süreç hepimize hayırlı olur. Eskişehir'in geleceği için yararlı olur ve burada ikinci bir kent merkezi oluşturabiliriz."Halkın ve esnafın istediği gibi bir proje gerçekleştirdikBaşkan Kurt'tan sonra söz alan BNR Kentsel Dönüşüm Planlama Proje Firması Yönetim Kurulu Başkanı Bener Karagedikli, projenin detaylarını anlattı. Proje hazırlanırken; bölge sakinlerini tanımak ve beklentilerini anlamak için bölge sakinleri ile anket yaptıklarını belirten Karagedikli, projede sadece bölge halkının değil Odunpazarlıların ve Eskişehirlilerin kullanabileceği kentsel ve kamusal mekanların oluşturulduğunu söyledi.