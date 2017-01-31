31.01.2017 16:46:29

Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi masaya yatırılacak

Odunpazarı Belediyesi, uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 'Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' düzenlenen tanıtım toplantısı ile masaya yatırılacak.

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Odunpazarı Belediyesi, uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan "Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" düzenlenen tanıtım toplantısı ile masaya yatırılacak.2 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, başkan yardımcıları ve proje sorumlularının katılacak. Toplantıda, "Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" ile ilgili detaylar anlatılacak, katılımcıların soruları da cevaplanacak.Projenin maketi hazırKüçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin maketinin hazır olduğunu belirten yetkililer, yine bu maketin görsellerinin de içinde yer aldığı bir de film yapıldığını kaydetti. Sanayide yer alan tüm esnafının toplantıya davet edildiğini vurgulayan yetkililer, "Projenin içi boş diyen zihniyet, şimdi ne mazeret bulacak, merak ediyoruz. Zira projenin içi fazlasıyla dolduruldu" dedi.