05.05.2017 19:42:28

Küçük kızı havada yakalayan esnaf o anları anlattı

Şanlıurfa'da 3 katlı binanın birinci katından düşen 2 yaşındaki kızı havada tutan esnaf o anları anlattı

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Şanlıurfa'da 3 katlı binanın birinci katından düşen 2 yaşındaki kızı havada tutan esnaf o anları anlattı.Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. 3 katlı binanın birinci katından sarkan 2 yaşındaki Elif Çakmak'ı havada yakalayan mahalle bakkalı Mehmet Tapşık ve lokantacı Fehmi Durmaz, yaşanan o anları anlattı.Mahalle bakkalı Mehmet Tapşık, balkondan düşen kızı karşı binada oturan bir kadının sayesinde fark edip havada yakaladıklarını söyleyerek, "Ben dükkânda duruyordum. Karşı binada Dursun abla var, o beni çağırdı. Mehmet ağabey koş, kiracınızın kızı balkondan sarkmış, onu tutun dedi. Ben de hemen koştum geldim. O arada arkadaşlar da geldi. Zaten 3-5 saniye içerisinde görüntü sonlandı. Arkadaşlarla beraber yakaladık. Çok şükür bir şey olmadı" dedi.Sorumsuzluğun az kalsın facia ile sonuçlanacağını söyleyen lokantacı Fehmi Durmaz ise, "Dün bu saatlerdeydi. Baktım bir kargaşa var. Birden baktığımda çocuk balkondan sarkmış, düşmek üzereydi. Biz de insanlık görevimizi yaptık, Allah'tan yetiştik ve havada yakaladık. Karşı balkondan düşüyordu. Tabii aile biraz sorumsuz olunca! Birinci kattan düştü" ifadelerini kullandı.Ailesinin görüntü alınmasına izin vermediği Elif'in sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi.