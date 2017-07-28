28.07.2017 22:36:51

Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı

Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı, O anlar kameraya yansıdı.



Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kollarını iki yana açarak oyun oynuyordu. Bu sırada kızın kollarından biri, asansörün açılan kapısına sıkıştı. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen anne, acılar içinde kıvranan kızını kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Paniğe kapılan kadın, bu kez de kapının tekrar kapanmaması için uğraş verdi. Tüm bu yaşananlar asansördeki güvenlik kamerasına yansırken, küçük kıza ne olduğu öğrenilemedi.