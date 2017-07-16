16.07.2017 13:51:51

Küçük ev aletlerinde ciro 61 milyar dolar

Küçük ev aletleri sektörü dünya genelinde geçen yıl yüzde 5 büyüme ile yaklaşık 61 milyar dolarlık bir ciro elde etti.

Araştırma kuruluşu GFK'nın "2016'da Küçük Ev Aletleri:Global Pazarlar ve Türkiye" araştırmasına göre, bu yıl küçük ev aletleri satışlarında en hareketli dönem Anneler Günü haftasında görülürken, söz konusu haftada ütü, süpürge ve epilatörlerden oluşan grupta ciro 33 milyon liraya ulaştı.

Raporda, sektörün geçen yıl hem dünya hem de Türkiye genelinde büyüme gösterdiği kaydedildi.

Küçük ev aletleri sektörü dünya genelinde geçen yıl yüzde 5 büyüme ile yaklaşık 61 milyar dolarlık bir ciro elde etti. Teknoloji ve ev aletleri sektörlerinin gelişiminde farklı dinamikler 2016 satış performanslarında rol oynarken, inovatif ürünler, sektörü destekleyerek büyümeye katkı sağladı. Şarjlı el süpürgeleri, robot süpürgeler ve tam otomatik espresso makineleri geçen yıl en çok büyüyen ürün grupları oldu.

Birçok ülkede daha yüksek fiyatlı ve fonksiyonlu ürünler satışlarında büyüme görülürken, mobil bağlantılı diş fırçaları, espresso makineleri ve tartılar gibi akıllı ev ürünleri küresel ölçekte satışlarını yükseltti.

Türkiye'de ise geçen yıl 17,3 milyon adet küçük ev aleti satılırken, sektörde dolar bazında yaklaşık yüzde 6'lık büyüme gerçekleşti. Türkiye'de siklonik süpürgeler, otomatik Türk kahvesi makineleri ve lazer epilasyon aletleri en çok büyüyen segmentler oldu.

Anneler Günü haftasında cirosal artış yüzde 263

Türkiye'de 2017'de beyaz eşya dışındaki neredeyse tüm sektörlerde adetsel bazda önceki senelere kıyasla daralmalar yaşandı. Bunda en önemli etkenler, ilk aylardaki olumsuz hava koşulları, yüksek döviz kuru ile enflasyon oranı oldu. Beyaz eşya sektörü ise söz konusu daralmadan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle olumsuz etkilenmedi.

Küçük ev aletleri sektörünün en hareketli dönemi Anneler Günü haftası oldu. Bu haftada ütü, süpürge ve epilatörlerden oluşan grupta satışlarda ortalama artış ocak-nisan ortalamasına göre adetsel bazda yüzde 353 oldu.

Son 3 seneyle kıyaslandığında ocak-nisan ortalamasına göre Anneler Günü haftasındaki cirosal artış en yüksek düzeyini 2017'de yüzde 263 olarak gördü. Anneler Günü haftasında ütü, süpürge ve epilatörlerde, organize perakendede bu yıl gerçekleşen ciro 33 milyon liraya ulaştı. Söz konusu ciro, geçen yıl 27 milyon, 2015'te de 20,7 milyon lira düzeyindeydi.

Yeni enerji sınıfları ile daha düşük enerji tüketimi gösteren süpürgelere olan ilgi artarken, AB enerji standartları ile 1600 watt altında olması gereken süpürge motor gücünün eylül ayından itibaren en yüksek 900 watta düşmesiyle sektörde yeni bir hareketlenme bekleniyor. Sağlıklı yaşam trendiyle "liquidiser" olarak adlandırılan blender satışlarında yükseliş görülürken, 2017'de küçük ev aletleri sektörü satışlarını geçen yıl olduğu gibi inovatif ve akıllı ürünlerin etkileyeceği öngörülüyor.