09.05.2017 13:01:37

Küçük ev aletleri bu sene de ipi göğüsledi

n11.com'un Anneler Günü araştırmasına göre, 'küçük ev aletleri' yüzde 50'ye yakın bir oranla bu yıl da listenin birinci sırasında yer alıyor

E-ticaret platformu n11.com'un Anneler Günü araştırmasına göre, küçük ev aletleri bu yıl da en çok tercih edilen hediye oldu.

n11.com açıklamasına göre, şirketin tüketicilerin Anneler Günü ve Anneler Günü hediye alışverişi hakkında düşüncelerini araştıran 700'e yakın kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 81'i Anneler Günü'nü kutlayacağını belirtiyor.

Katılımcıların tamamına yakını hediye almayı planladığını belirtirken, katılımcılar kendi anneleri ile birlikte eşlerinin annelerine ve diğer aile büyüklerine de hediye aldıklarını söylüyor. Kutlama planları arasında en popüler seçenek ise yüzde 82'lik oranla hediye almak olarak ifade ediliyor. Katılımcılara hangi ürün grubundan hediye alacakları sorulduğunda ise "küçük ev aletleri" yüzde 50'ye yakın bir oranla bu yıl da listenin birinci sırasında yer alıyor.