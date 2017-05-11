11.05.2017 10:14:15

Küçük çocuklardan telefonlarını alıp kaçan şahıs yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaşı küçük 7 ayrı çocuğu silahla korkutarak cep telefonlarını gasp eden 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaşı küçük 7 ayrı çocuğu silahla korkutarak cep telefonlarını gasp eden 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Manisa'da yaşı küçük 7 ayrı çocuktan mesajlarını kontrol etmek bahanesi ile cep telefonlarını isteyen ve ellerinden alıp kaçan şüpheli şahsın, peşinden koşanları bıçak çekerek korkuttuğu ve cep telefonlarını gasp ettiği ihbarını alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, söz konusu şahsın C.U. (20) olduğunu tespit etti. 6 ayrı silahla yağma olayını gerçekleştiren C.U., İzmir'in Çankaya semtinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet cep telefonu ele geçirilirken, ele geçirilen cep telefonlarının Manisa'dan 2 ayrı yaşı küçük çocuğa ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.