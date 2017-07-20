20.07.2017 11:00:37

Küçük çocuk televizyonun altında can verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Suriyeli ailenin 4 yaşındaki çocuğu, üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güneşli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan'a yerleşen Suriyeli Çuhadar ailesinin çocukları, evlerinde oyun oynadığı sırada kardeşlerden 4 yaşındaki Ritaş Çuhadar'ın üzerine tüplü televizyon düştü. Yaralanan minik Ritaş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Ritaş Çuhadar'ıon cenazesi, Elbistan Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.