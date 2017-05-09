10.05.2017 10:09:55

Küçük çocuk 3. kattan böyle düştü

Çin'de 2 yaşındaki bir çocuk, 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü

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Çin'de 2 yaşındaki bir çocuk, 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü.Onu fark eden bir genç kız, çocuğu tutmak istediyse de başarılı olmadı. Aşağıdaki motosikletler minik çocuğun düşününü kısmen yavaşlatırken, tüm yaşananlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Toplanan kalabalıktan bir kadın, kucağına aldığı çocuğu hastaneye götürdü.