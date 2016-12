27.12.2016 10:57:05

Küçük Afşin'in parmakları kesilmekten kurtulacak

BİTLİS (İHA) â€' Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğuştan bitişik olan ve ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira bulunamadığı takdirde el parmaklarının kesileceği belirtilen Afşin İmer'in sağlığına kavuşması için başlatılan yardım seferberliği büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Göllü köyünde yaşayan 5 yaşındaki Afşin İmer'in doğuştan bitişik olan parmaklarının ameliyatı için "15 bin lira bulunmazsa parmakları kesilecek" başlığı ile servis ettiği haber, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Babası mevsimlik işçi, annesi ise ev hanımı olan küçük Afşin, yaşadığı dram ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 yaşındaki Bitlisli Afşin İmer'in sağlığına kavuşması için başlatılan yardım seferberliği olumlu bir şekilde sonuçlandı.Küçük kızın dramı ile ilgili haberin kısa süre içinde birçok haber kanalı, gazete ve internet sitesinde yer almasıyla birlikte tüm Türkiye ve yurt dışından adeta yardım seferberliği başladı. Ailesinin maddi imkansızlık nedeniyle ameliyat ettiremediği küçük Afşin için kısa süre zarfında aileye ulaşan birçok hayırsever, gücünün nisbetinde küçük Afşin'in adına açılan hesaba yardımlarını ulaştırdı. Birkaç gün içinde yapılan yardımlarla küçük Afşin'in ameliyatı için ön görülen para toplanırken, küçük kızın parmakları da bu sayede kesilmekten kurtulmuş olacak. İmer ailesi, ameliyat için ön görülen paranın toplanması ile birlikte vakit kaybetmeden duruma müdahil olan Sağlık Bakanlığı ile birlikte küçük kızlarının ameliyatını en başarılı şekilde yapabilecek hastane ve doktor arayışına girdi. Doğru hastane ve doktorun belirlenmesi ile birlikte küçük Afşin'in tedavisine başlanacak. Doğuştan Sindaktili (yapışık parmaklar) hastalığı bulunan ve buna bağlı olarak her geçen gün parmaklarının işlevini yitirmeye başladığı anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Afşin İmer'in parmakları, yapılacak olan ameliyat ile hayat bulacak."Tedavi süreci başlayacak"Ameliyat için ön görülen paranın toplanmasının ardından kızları Afşin için artık tedavi sürecinin başlayacağını belirten baba Cüneyt İmer, kampanya süresince yurt içi ve yurt dışından birçok yardım teklifi aldıklarını söyledi. Küçük Afşin'in tedavisi için yardımda bulunan herkese teşekkürlerini ileten Cüneyt İmer, "Kızımızın ameliyatı için ön görülen paranın üstünde bir para toplanmıştır. Toplanan bu para son kuruşuna kadar tamamıyla kızımızın sağlığı için kullanılacak. Bu anlamda kampanya süresince bizleri yurt içi ve yurt dışından sayısız hayırsever aradı, birçok hayırsever de gücü nisbetinde yardımlarda bulundu. Kimi hayırseverlerde tedaviyi üstlenmek istedi. Ancak biz Sağlık Bakanlığının da konuya müdahil olmasıyla birlikte kızımızın tedavisi için en doğru hastane ve doktor arayışına girdik. Bu açıdan Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane ve doktorları tek tek araştırıp kızımızın sağlığına kavuşması için en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. İnşallah Sağlık Bakanlığının da yönlendirmesi ile kızımızın ameliyatını alanında uzman bir doktora yaptırarak, parmaklarının kesilmekten kurtulması amacındayız. İnşallah her şey yolunda gider ve kızım bir an önce sağlığına kavuşur. Ben bu vesile bizlerden desteklerini esirgemeyerek kızımın tedavisi için yardım elini uzatan tüm hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu."Kızımın eli artık kalem tutabilecek"Yapılacak olan ameliyatla artık kızının elinin rahat bir şekilde kalem tutabileceği için çok mutlu olduklarını ifade eden anne Altun İmer ise, hayırseverlerin desteği ile tükenen ümitlerinin yeniden yeşerdiğini anlattı. Kızının sağlığına kavuşması için sayılı günler kaldığını kaydeden Altun İmer, "Kızımızın tedavisi için bizlerden desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Uzatılan yardım elleri sayesinde kızım artık sağlığına kavuşabilecek. Yine onların sayesinde kızım arkadaşları gibi düzenli olarak okuluna gidebilecek ve en önemlisi eli kalem tutabilecek. Aile olarak içimize bir huzur doldu, bunun için çok çok mutluyuz. Bize bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah ebediyen razı olsun, bizler daima onların duacısı olacağız inşallah" şeklinde konuştu."Parmaklarımın iyileşmesini istiyorum"Parmaklarının ağrıdığını söyleyen küçük Afşin ise, parmaklarının iyileşmesini istediğini ifade etti. Okula gidip yazı yazmak istediğini dile getiren Afşin, şimdiden dört gözle sağlığına kavuşacağı günü beklediğini kaydetti.