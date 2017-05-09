10.05.2017 11:42:27

Kubilay Özerkan TAMPF'nin yeni başkanı oldu

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun 3'üncü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kubilay Özerkan seçildi.

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Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun 3'üncü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kubilay Özerkan seçildi.Organize perakendenin çatı örgütü olan ve sektörün köklü derneklerinden AYD, BMD, GPD, KMD ve TURYİD'in oluşturduğu Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) genel kurulunu gerçekleştirdi. TAMPF'da Üçüncü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, Zafer Kurşun iki senelik görev süresinin sonunda yönetim kurulu başkanlığı görevini Kubilay Özerkan'a devretti.Sektörde birlik ve beraberlik mesajlarıGenel Kurul'da geçmiş dönem faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesinin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kurşun, sektörün birlik ve beraberliğine ilişkin temennilerini aktardı. Ardından söz alan Federasyon'un Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan ise; "Ülke olarak zor bir dönemden geçerken sektörümüz de bu zor dönemin etkilerini hissediyor. Ancak biz sektör olarak güçlü duruşumuzla, federasyonumuzun üçüncü dönemine birlikte giriyoruz" dedi.Federasyonun yüksek standartları da beraberinde getirdiğine değinen Özerkan; "TAMPF olarak istihdama sağladığımız büyük katkılar sadece ekonomik anlamıyla değil, özellikle kadın ve genç istihdamı gibi konulara kattığı değer ile de sosyal bir önem taşımaktadır. Sektörün ülkemize katma değerini sadece ekonomik olarak değerlendirmiyoruz." şeklinde konuştu.Federasyonun temsil ettiği organize perakende sektörünün bütünüyle kayıt içinde olduğuna değinen Özerkan "Organize perakendenin, sadece kendisine değil, dokunduğu tüm sektör ve iş ortaklarına da kurumsallaşma ve kayıt içinde yer alma noktasında tartışılmaz katkısı oluyor." dedi.Ülkemize olan güvenin tam olduğunu belirten Kubilay Özerkan "Biz bu ülkenin potansiyeline inanıyoruz. Ama sadece inanmakla da kalmıyoruz, tüketiciye en doğrudan dokunan sektör olarak, çatımız altında bulunan 5 dernekle birlikte sahip olduğumuz potansiyeli ortaya koymak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Toplantı dilek ve temennilerin sunulması ile son buldu.