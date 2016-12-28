28.12.2016 07:24:20

Küba'da Castro yasağı

Küba Ulusal Meclisi, Fidel Castro'nun vasiyeti üzerine bazı uygulamalara yasak getirdi...

NTV'nin aktardığı habere göre, Küba Ulusal Meclisi, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden liderlerinin isteği doğrultusunda, Castro'nun isminin halka açık alanlara verilmesini ve anma heykellerin yapılmasını yasaklayan bir karara imza attı.

Fidel Castro'nun kardeşi ve ülkenin yeni lideri Raul Castro yaptığı açıklamada, "Onun savaşçı ruhu tüm Kübalı devrimcilerin zihinlerinde kalacak, bugün, yarın ve her zaman" sözlerine yer verdi.

Raul Castro, 'El Comandante'ye saygılarını göstermek isteyen kişilerin yapabileceği en iyi şeyin onun devrim konseptini takip etmek olduğunu söyledi.

Yeni yasa Fidel Castro'nun müzik, edebiyat, dans, sinema veya diğer görsel sanatlarda bir figür olarak kullanılmasını yasaklamıyor. Ofis, çalışma alanları ya da kamu kurumlarında yer alan Castro fotoğrafları da muhafaza edilecek. Küba'da, Castro'nun ölümü sonrasında 9 gün resmi yas ilan edilmiş ve iki kitlesel anma töreni düzenlenmişti. Yüz binlerce Kübalı, 25 Kasım'da hayatını kaybeden liderlerine 1959'da ABD destekli Fulgencio Batista'yı devirmek için kullandığı yolları takip eden uzun bir cenaze kortejiyle veda etmişti.

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