07.02.2017 12:07:49

Kuaföre giren hırsızlar, alacak bir şey bulamayınca muhabbet kuşunu çaldı

Başkent'te bir erkek kuaförüne giren hırsızlar, televizyon ve muhabbet kuşunu çaldı. Olaya mizahi yönden yaklaşan dükkan sahibi, kuşu arkalarında görgü tanığı bırakmamak için çalmış olabileceklerini söyledi.

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Başkent'te bir erkek kuaförüne giren hırsızlar, televizyon ve muhabbet kuşunu çaldı. Olaya mizahi yönden yaklaşan dükkan sahibi, kuşu arkalarında görgü tanığı bırakmamak için çalmış olabileceklerini söyledi.Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kapısını levye ile açtıkları bir erkek kuaförüne giren hırsızlar, alacak bir şey bulamayınca saniyeler içinde dükkandaki televizyon ve muhabbet kuşunu çaldı. Durumu müşterisinden öğrenen dükkan sahibi Ramazan Beggi, olayı mizahi bir balkış açısıyla değerlendirerek, "Adam akıllıymış, görgü tanığı bırakmak istememiş" dedi."Adam o kadar güzel çalışmış ki, ben kapıyı 5 dakikada zor açıyorum, 3 dakikada dükkanı soyuyorlar"Hırsızlık olayını anlatan Beggi, "Son müşterimi tıraş ettim. Saat 1'e 10 falan vardı. Biz çıktık, 15-20 dakika sonra onlar gelmiş. Kamera kayıtlarında da görünüyor. Levye ile kilidi kırıyorlar. Muhabbet kuşunu önce arabaya koyuyor, daha sonra da televizyonu götürüyor. Sabah olduğunda bana müşterim haber verdi; 'kapıyı niye açık bıraktın?' diye. Ben de 'Kapı açık değildi' dedim. 'Televizyon yerinde duruyor mu?' dedim. 'Yok Ramazan, durmuyor' dedi. Adam o kadar güzel çalışmış ki, ben kapıyı 5 dakikada zor açıyorum, 3 dakikada dükkanı soyuyorlar. O kadar profesyonel olmuşlar" ifadelerini kullandı.Hırsızlığa 'dur' diyen Beggi, "Millet çalışsın, çalışmayan çok var ülkemizde" şeklinde sitem etti."Adam akıllıymış görgü tanığı bırakmak istememiş"Çalınan kuşun hediye olduğunu söyleyen Beggi, "Bazı müşterilerime, 'Adam akıllıymış görgü tanığı bırakmak istememiş' diyorum. Ondan dolayı kuşu da götürmüş diyorum" şeklinde konuştu.(UKY-MK-Y)