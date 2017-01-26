26.01.2017 13:22:32

KTSO'dan girişimcilik eğitimi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB ve İş-Kur arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin 7. etabı tamamlandı.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB ve İş-Kur arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin 7. etabı tamamlandı.25 kursiyerin girişimcilik sertifikası almaya hak kazandığı ve sertifikaların yapılacak törenle takdim edileceği bildirildi. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında Türker Duran tarafından verilen eğitimde girişimcilik, iş fikri geliştirme, işletme türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar anlatıldı.Eğitimi tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerin, daha önce faaliyet göstermedikleri bir sektörde işletme açmaları durumunda 50 bin TL'si hibe olmak üzere 150 bin TL'lik destekten faydalanabileceği belirtildi.