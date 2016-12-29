29.12.2016 15:20:50

KTO heyetinden 1. Komanda Tugayı'na taziye ziyareti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu, bombalı saldırı sonrasında 14 askeri şehit olan 1. Komando Tugay Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu, bombalı saldırı sonrasında 14 askeri şehit olan 1. Komando Tugay Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 1. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış'ı makamında ziyaret ederek, şehit askerler için başsağlığı ve yaralı askerler içinde geçmiş olsun dileklerini iletti.Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Hiçyılmaz, böyle zor zamanlarda millet olarak birlik içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, bir ve beraber olunduğu sürece hain hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını ifade etti.Kayseri 1'inci Komanda Tugay Komutanı Kırış ise yaşanan üzücü olay sonrası toplumun her kesiminden büyük destek aldıklarını, bu desteklerin kendilerine güç verdiğini belirterek, Kayseri Ticaret Odası heyetine teşekkür etti. Taziye ziyaretine; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile birlikte Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Sayman Üye Bahri Coşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Özbek katıldı.Ziyaretin sonunda 1. Komando Tugay Komutanı Albay Kemal Kırış, KTO Heyetine tugay müzesini gezdirdi.