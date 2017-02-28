28.02.2017 16:10:30

KTO'dan Kulu'da istişare toplantısı

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya'nın Kulu ilçesinde oda üyeleri ve iş adamlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

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Konya Ticaret Odası (KTO), Konya'nın Kulu ilçesinde oda üyeleri ve iş adamlarıyla istişare toplantısı düzenledi.Toplantıya, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Aslan Korkmaz, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sağlam, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Veli Tekelioğlu, Kulu Ticaret Odası üyeleri ve iş adamları katıldı. Konya Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıya katılan üyelerin sorularını cevaplayarak, ilçede yapılması gereken çalışmalara değindi. KTO Başkanı Öztürk, üyelerin problemleri için ve bunlara çözümler bulmak için ilçeye geldiklerini belirterek, "Bizler istişare toplantılarımıza devam ediyoruz. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Taleplerini bekliyoruz. Birçok faaliyetimiz var ancak sizleri dinleyerek de faaliyetlerimizi yapmak istiyoruz. Bunun yanında internet üzerinde çalışmalarımızı da hızlandırdık. İnternet üzerinden kolaylık sağlayacağız. Bunun sonucunda barkod sistemi ile kolaylıklar olacak" dedi.Toplam 18 bin üyelerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Öztürk, telefonla tüm üyelerle istişarelerde bulunmalarının mümkün olmadığını belirterek, mail adresiyle kendileriyle iletişime geçenlere de yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.