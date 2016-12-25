25.12.2016 11:11:47

KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran'ı ziyaret etti

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, göreve geldiğinde kendisini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a makamında iade-i ziyarette bulundu.

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Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, göreve geldiğinde kendisini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a makamında iade-i ziyarette bulundu.Mustafa Efe'nin ani ölümü sonrasında Körfez Ticaret Odası Başkanlığı görevine Sibel Moralı seçilmişti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'da seçim sonrasında Sibel Moralı'yı ziyaret etmiş, Mustafa Efe'nin ani ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Moralı'ya ve yönetimine de yeni görevinde başarılar dilemişti. Sibel Moralı da önceki gün Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a makamında iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş da yer aldı. KTO Başkanı Sibel Moralı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan İsmail Baran, sanayi ve ticaretin merkezi konumundaki Körfez'de, Körfez Ticaret Odası gibi önemli bir kurum ile birçok projeye imza atacaklarını belirtti.