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KTB Başkanı Çevik, lisanslı depo teşviklerini değerlendirdi
02.03.2017 12:09:03

KTB Başkanı Çevik, lisanslı depo teşviklerini değerlendirdi

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla birlikte lisanslı depoculuğa verilen teşviklerin artırılacak olmasını değerlendirdi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla birlikte lisanslı depoculuğa verilen teşviklerin artırılacak olmasını değerlendirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KTB Başkanı Hüseyin Çevik, gelişen her şey gibi klasik borsacılık anlayışı da gelişerek, değişerek vadeli işlem ve ürün borsacılığının gerekliliğini ortaya koymakta olduğunu belirterek, bunun için lisanslı depoculuk sistemini tarımsal ticaretin merkezine alınması gerektiğinin altını çizdi.

Lisanslı depoculuk siteminin son yıllarda büyük bir sıçrama gösterdiğini söyleyen Çevik, "Bugün kuruluş izni verilen 42 lisanslı depo işlemesinin kuruluş kapasitesi 5 milyon 100 bin ton olup, lisans alan 18 işletme 830 bin ton kapasite ile faaliyetine başlamıştır. Son bir yıl içerisinde faaliyetteki lisanslı depo işletmesi sayısında yüzde 88'lik, lisanslı depo kapasitesinde ise yüzde 94'lük, elektronik ürün işlem hacminde ise yüzde 150'lik bir artış yaşanmıştır. Konya Ticaret Borsası ile anlaşmalı aktif lisanslı depo kapasitesi 418 bin ton olup, bu oran Türkiye'nin lisans alan depo kapasitesinin yüzde 50,3'ü gibi büyük bir oranı temsil etmektedir. Hububatta aylık ton başına 3 TL, pamukta 7 TL, diğer ürünlerde de 10 TL'yi geçmemek üzere depolama ücretinin yarısı 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanması, ürün senetlerinin alım satımında vergi istisnası sağlanması, lisanslı depo yatırımları bölgesel desteklerden yararlanan yatırım konuları arasına dahil edilmesi, ELÜS alım satımlarında fatura düzenleme zorunluluğunun kaldırılması, kurulmuş veya kurulacak lisanslı depo işletmelerine 5 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılması, lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları arasına dahil edilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) klasik depoculuktan çıkacağını açıklaması sistemin gelişmesini sağlamıştır. Bakanlar Kurulu'nda alınan son kararla birlikte bu teşviklerin daha da artırılacak olması tarım sektörün gelişmesi açısından son derece olumlu olmuştur. Alınan son kararla birlikte kira ve depo yapım desteğini daha da artacak, yapım aşamasındaki 5 milyonluk sermaye 10 milyona çıkarılacak. Ton başına yaklaşık 25 TL nakliye desteğinin yanı sıra, küçük kooperatiflerin depolama maliyetleri devlet tarafından karşılanacak. Devlet kira bedelinin yüzde 50'sini karşılıyordu, şimdi yüzde 75'ini karşılayacak ve 5'nci bölge teşviklerinden yararlandırılacak. Elektronik senetlerin bankalara teminat gösterilerek kredi çekilmesi halinde oluşacak faizin yarısını karşılayacak olan devlet, laboratuvar ücretlerini de karşılayacak. Sektör olarak, tüm bu iyileştirmeler ve teşvikler için Hükümetimize ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci Beye çok teşekkür ediyoruz " dedi.

"Lisanslı depoculuk sistemi ile piyasanın dengelenmesi sağlanacaktır"

Üreticilerin lisanslı depolara ürünlerini getirmesiyle bu teşviklerden yararlanacağını ifade eden Çevik, üreticinin, sanayicinin, devletin ve nihai tüketicinin kazançlı çıkacağı bu sistemin maliyetleri azaltarak ekonomik kazanımları artıracağını belirtti. Çevik açıklamasında, "Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi sağlanacaktır. Ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamalarına imkan verilmiştir. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması ve tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Ülkemizde hali hazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılmasının yanında, üretimde ve fiyatlandırmada devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması amaçlanmıştır. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi, yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması, ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temininin yolu açılmıştır" ifadelerini kullandı.
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