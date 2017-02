25.02.2017 15:26:43

KSÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nı Hasan Demir kazandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Öğrenci Konsey Başkanlığı için yapılan seçimi, Ülkü Ocakları'nın adayı Hasan Demir kazandı.KSÜ'de Öğrenci Konsey Başkanlığı için yapılan seçimi Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarının adayı Hasan Demir ve üniversite teşkilatı öğrencilerinin desteklediği 18 aday da rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı.KSÜ Öğrenci Konsey Başkanlığına seçilen Hasan Demir sonuçların açıklanmasının ardından, "Dünyada medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir. Üniversiteler ilim ve bilim yuvasıdır. Bugün beni konsey başkanı olmaya layık gören değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve altını çizerek söylüyorum öğrenci haklarını savunmakta sıkıntılarını gidermekte elimi değil tüm bedenimi taşın altına koymaya geldim" dedi.Ardından Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilat Başkanı Osman Mete Kutlu yaptığı açıklamada, "Allah'ın takdiriyle mazlum Anadolu çocuklarının döktüğü alın teri güç odaklarının maddi manevi bütün gücünü yenmiştir. Seçim sürecinde yılmadan, yıkılmadan ve inanarak mücadele eden yiğitler bir işin üstesinden daha gelmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Seçimlerin açıklanmasının ardından Kutlu ve Demir Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Kaplan'ı ziyaret etti.Yaptıkları ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Başkanı Mesut Kaplan, "Şükürler olsun binlerce kez Cenabı Hakka yine dostlarımızı sevindirdik. Bizlere bu gururu sevinci yaşattıkları için Cenabı hak hepinizden ayrı ayrı razı olsun yiğit bozkurtlar. Konsey seçimini ezici (18-0) gibi fark ile alan üniversite teşkilatı adına teşkilat başkanı Osman Mete Kutlu'yu ve yönetimini teşkilat mensubu olan cesaretli bir şekilde dik duruş sergileyen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Konsey başkanlığına seçilen Hasan Demir kardeşimizi tebrik ediyor başarılı işlere imza atacağına inanıyorum" dedi.Üniversitenin önemine de değinen Kaplan, "Her yönüyle bilim yuvası olan üniversiteler, gelişmiş toplumların en önemli, en gözde kurumlarından biridir. Bireyin anlayışı, muhakemesi, özgün düşüncelere kavuşması bu yuvada gerçekleşir. Üniversiteler bölücü hainlerin barınağı değil irfanı hür, vicdanı hür insanların yaşadığı bir yerdir. Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'in ferman verdiği günden itibaren ilim ve irfan yuvası olan üniversitelerde her zaman doğruyu söyleyip hakkı savunduk. Bugünde herkesi anlayacağı gibi her türlü imkana sahip olan odaklara inanç dersi verdik, ülkücü hareketin önünde hiç kimsenin duramayacağını bir kez daha gösterdik" diye konuştu.