25.02.2017 15:21:20

KSÜ'de kamu denetimi konferansı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerine yönelik 'Kamu Denetimi' konulu bir konferans düzenlendi.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerine yönelik "Kamu Denetimi" konulu bir konferans düzenlendi.KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Bilginer yaptı. Meslek hayatına atılmış alanında deneyimli isimleri öğrencilerle buluşturarak kariyer planlama noktasında destek sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Bilginer, öğrencilere "Hayalleriniz, hedefleriniz olsun fakat önünden ya da arkasından değil hayallerinizle birlikte yürüyün" tavsiyelerinde bulundu.Açılış konuşmasının ardından, Sayıştay Denetçisi Kemal Tetik, "Kamu Denetimi" konulu konferans sunumunu gerçekleştirdi. Öğrencilik dönemini ve sonrasında geçtiği sınav aşamalarından bahseden Tetik, kariyer sürecini öğrencilerle paylaştı. Kariyer planlamasında hedef koymanın önemine değinen Tetik, "Kendinizi iyi tanıyın, eksi ve artı yönlerinizi iyi bilerek hedeflerinizi belirleyin, hedef koymak çok önemli. Allah emeklerinizin karşılığını veriyor buna inanın" diye konuştu.Kamu denetimi ve Sayıştay denetçiliğine ilişkin bilgiler veren Tetik, öğrencilerin konuya ilişkin sorularını da cevaplandırdı.Konferans sunumunun ardından İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Bilginer günün anısına Sayıştay Denetçisi Kemal Tetik'e teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.