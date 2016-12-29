29.12.2016 13:44:46

KSO Başkanı Kütükcü: 'Her gün daha fazla alın teri dökerek ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz'

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye'nin tarihinin en büyük ihanetini yaşadığı 2016 yılının ilk 9 ayında bile yüzde 2.2 büyümeyi başardığını söyledi.

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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye'nin tarihinin en büyük ihanetini yaşadığı 2016 yılının ilk 9 ayında bile yüzde 2.2 büyümeyi başardığını söyledi.KSO Aralık ayı meclis toplantısı Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Meclis Başkanı Tahir Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısında bir yılı değerlendiren KSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, meclis üyelerine Konya Sanayi Odası'nın ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Sözlerine şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak başlayan Başkan Kütükcü, "Şehitlerimizin emaneti olan bu ülkeyi, hiç kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz. İş dünyası olarak Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi."Tüm badireleri atlatacağız"Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihinin en büyük ihanetini yaşadığını, 15 Temmuz'dan sonra tüm şer odaklarının Türkiye'ye karşı birleştiğini ve terörün tırmandırıldığını aktaran Kütükcü, "Bugün bir takım zorluklar yaşasak da, Türkiye'nin tüm zorlukların üstesinden gelecek tarihi bir birikime sahip olduğuna ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inancımız tam. Tüm bu badireleri atlatacağız ve yeniden hedeflerimize odaklanacağız" ifadelerini kullandı.KSO olarak Konya sanayisinin gelişmesi ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için 2016 yılında da çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Kütükcü, 2016 yılında sektörlerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözümü için çalışmalar yaptıkları anlattı. Konuşmasında savunma sanayi sektörüne değinen Kütükcü, savunma sanayi ihracatında 5. sırada yer alan Konya'nın, ülkemizin milli projelerinde de yer aldığını, hedeflerinin Konya'ya bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu vurguladı. Kütükcü, "Bu yıl Beyşehir'deki silah sanayicilerimizle de iki kez bir araya geldik. Sorunlarını dinledik ve sektörün rekabet gücünün artırılması için Ekonomi Bakanlığı destekli bir Ur-Ge (Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi) başlatma kararı aldık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, Konya'yı savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yedek parçaları üretecek bir savunma sanayi üssü haline getirmek. En önemlisi ise bu konuda bir ana sanayi yatırımını Konya'ya kazandırmak" şeklinde konuştu."Yerli otomobili takip etmeye devam ediyoruz"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından yapılan yerli otomobil çalışmalarını da yakından takip ettiklerinin altını çizen Kütükcü, bu konuda hazırlanan bir raporun Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yanı sıra ilgili tüm makamlara iletildiğini ayrıca bu raporun yanı sıra bir de fizibilite raporu hazırlandığını aktardı. Kütükcü, "İngilizce olarak hazırlanan ve çevirisi henüz tamamlanan fizibilite çalışmasıyla, yatırım alanının analizi yapılarak yatırım ortamının ilgililere tanıtılması, doğrudan yatırımcıların Konya'ya yönlendirilmesi sağlanacak" dedi."Konya ve bölgesi teknolojiyi üreten şehir olacak"KSO olarak Konya ve bölgesindeki şehirlerin teknolojiyi tüketen değil, üreten bir şehir olması için Türkiye'nin 60'ıncı, Konya'nın ikinci Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni şehre kazandırdıklarını hatırlatan Kütükcü, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Innopark'ta 33 firma ile kira sözleşmesi imzalandığını, doluluk oranın yüzde 94'e ulaştığını ifade etti. Kütükcü, "Yine bu yıl içerisinde Innopark'ta Teknoloji Transfer Ofisi oluşturuldu, 14 danışmanlık, 4 adet de proje hazırlama sözleşmesi imzalandı. 2 adet ön kuluçka, 5 adet de kuluçka firma sayısına ulaşıldı" şeklinde konuştu.Mesleki eğitime de büyük önem verdiklerini hatırlatan Kütükcü, oda olarak mesleki eğitimin topyekun ele alınması görüşlerini her platformda dile getirdiklerini, aynı zamanda bazı projeleri de hayata geçirdiklerini iletti."KSO'nun Nefes Kredisi'nin yüzde 58'i kullanıldı"TOBB'un önderliğinde KGF, Denizbank ve Ziraat Bankası'nın Proje ortaklığında hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili de açıklama yapan Kütükcü, "Oda olarak biz de bu projeye 500 bin TL kaynak aktardık ve üyelerimize 5 milyon TL'lik kredi hacmi oluşturduk. Sanayi Odası üyelerimiz, TOBB'un oluşturduğu kredi hacmi dahil 9.2 milyon TL civarında, bir yıl vadeli kredi kullanabilecek. İmzaların 2 Aralık'ta atıldığı Nefes Kredisinden yararlanmak için, ülkemiz genelinde şu ana kadar 12 bin 82 KOBİ'miz, 1 milyar 207 milyon 537 bin 629 lira tutarında kredi talebinde bulundu. Bu 12 bin 82 KOBİ'nin 7 bin 87'si yani, yaklaşık yüzde 59'u krediyi kullandı. Diğer firmalarımızın ise bir kısmı banka sürecinde bir kısmı da KGF tarafından henüz onaylandı. Odamıza başvurulara bakacak olursak; 60 üyemiz krediden faydalanmak için faaliyet belgesi aldı. Şu ana kadar da 39 üyemiz toplam kredi hacmimiz olan 9.2 milyon TL'nin 5 milyon 350 bin lirasını yani yüzde 58'ini kullandı. Diğer firmalarımızla ilgili süreçler de devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu."4. kısımda 68 firma üretime başladı"Meclis üyelerine Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında da bilgi veren Başkan Kütükcü, bölgede şu anda, 4. Kısımda faaliyete geçen 68 firma da dahil 549 firmanın üretim yaptığını, 4. Kısımdaki 36 firmanın üretime geçmesiyle birlikte toplam fabrika sayısının 585 'e ulaşacağını bildirdi. Kütükcü, faal 549 firmanın yüzde 40'ının otomotiv, döküm ve makine sektörlerinde çalıştığını, bu üç sektörü tarım makine ve ekipmanları, metal, gıda, plastik, inşaat, ambalaj ve değirmen makineleri sektörlerinin takip ettiği bilgisini paylaştı."Dünya standartlarında bir OSB"Kütükcü, bölgeye elektrik, yol, su doğalgaz, mesleki eğitim, arıtma, enerji, fiber optik gibi alanlarda yapılan yatırımlara ilgili detaylı bilgi vererek, Konya OSB'nin dünya standartlarında bir OSB haline geldiğini vurguladı. Son olarak tahsise açma çalışmalarının devam ettiği 5'inci Genişleme Alanıyla da ilgili açıklamada bulunan Kütükcü, kamulaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldığını, çalışmaların ardından tahsislere hızla başlanacağını sözlerine ekledi.